Jovem é morto a facadas pelo ex-padrasto após briga familiar no RJ

Um jovem de 18 anos, identificado como Gustavo da Silva Justino Silles, foi fatalmente esfaqueado na última sexta-feira (25) durante uma briga familiar no bairro Califórnia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima teria ido à casa de sua mãe exigir dinheiro para a compra de um aparelho celular, desencadeando uma discussão que rapidamente evoluiu para violência física.

Segundo relatos policiais, a recusa da mãe em fornecer o valor teria provocado uma reação agressiva por parte de Gustavo. Outros membros da família tentaram intervir no conflito, incluindo o irmão autista do jovem, que também foi agredido por ele. A situação se intensificou quando o ex-padrasto de Gustavo, Gesildo Timoteo de Oliveira, se envolveu na briga. A confusão culminou em uma luta corporal entre Gustavo e Gesildo, momento em que o ex-padrasto teria utilizado uma faca para golpear o jovem diversas vezes.

Gustavo não resistiu aos ferimentos e faleceu no local antes da chegada do socorro médico. Após o crime, Gesildo fugiu e permanece foragido.

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu a investigação do caso. A Polícia Civil informou, em nota, que diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do homicídio e apurar a dinâmica dos eventos. Até o momento, não há confirmação sobre a emissão de um mandado de prisão contra Gesildo Timoteo de Oliveira.

