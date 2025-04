Mulher perde R$ 4,5 mil em golpe de falso delegado na delegacia

© Shutterstock

Uma mulher foi vítima de um golpe dentro da própria Central de Flagrantes (CGF) de Goiânia (GO) no último dia 18, perdendo R$ 4,5 mil após um criminoso se passar por delegado. A vítima realizou a transferência via Pix acreditando que o valor se referia à fiança de seu marido, que havia sido preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Segundo apuração policial, o golpe teve início com uma ligação para a recepção da CGF. Um indivíduo, se apresentando inicialmente como advogado, solicitou contato com a família do homem detido. O recepcionista, sem suspeitar, passou o telefone para a esposa do preso.

Na conversa com a mulher, o golpista mudou a sua identidade, afirmando ser um delegado de polícia. Usando a falsa autoridade, ele informou que a fiança poderia ser quitada através de uma chave Pix que ele forneceria. Após efetuar a transferência do valor solicitado, a vítima comunicou o pagamento à equipe policial de plantão. Foi somente nesse momento que a fraude foi descoberta.

Ainda de acordo com a TV Anhanguera, a polícia agiu rapidamente e prendeu as três pessoas supostamente envolvidas no golpe. Os suspeitos deverão responder judicialmente pelos crimes de estelionato eletrônico e uso de identidade alheia.

