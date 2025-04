Motorista de ônibus é feito refém em São Paulo

© Reprodução / GloboNews

Na tarde desta quarta-feira (30), a Polícia Militar de São Paulo recebeu um chamado, por volta das 17h40, para um sequestro envolvendo um ônibus da Express Transportes Urbanos entre as Avenida Doutor Luís Ayres e a Avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado, na Zona Leste da cidade.

A PM informou que o refém é o motorista do ônibus e o GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais Gate) está no local para negociar com o suspeito que sequestrou o profissional. O homem estaria com uma arma branca.

Ainda não informações da identidade dos envolvidos no incidente, mas policiais apontaram que o sequestrador pode ser um ex-funcionário da empresa de transportes urbano.

A CET (Companhia de Engenharia de Trafego) informou que as ruas ao redos foram bloqueadas no sentido Centro.

