Homem é preso após matar esposa com golpes de facão na frente da família

© Reprodução / Redes Sociais

Um homem de 38 anos foi preso por suspeita de matar a companheira a facadas na noite de quinta-feira (1º) em uma pousada no bairro Jardim Atlântico, na Região da Pampulha, Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, Arthur Henrique Franco Ribeiro de Paula atacou Fernanda Dantas Garrido Ribeiro, de 40 anos, com golpes na nuca enquanto ela conversava com a cunhada. O casal estava hospedado na pousada com a família para o feriado. Após o ataque, Arthur fugiu do local em um carro, mas foi contido pelo irmão, que tentou intervir.

A fuga terminou na MGC-135, em Morro das Garças, Região Central de Minas Gerais, onde Arthur foi localizado pela polícia e levado à Delegacia de Polícia Civil de Curvelo. A arma do crime não foi encontrada, e o veículo usado na fuga foi apreendido. Familiares informaram que o casal tinha histórico de conflitos, mas estava reconciliado e fazia planos para uma viagem ao Chile. Relataram também que Arthur era diagnosticado com esquizofrenia e havia interrompido o tratamento médico há cerca de um ano, embora ainda utilizasse medicamentos.

A perícia da Delegacia de Homicídios foi realizada na pousada, e o corpo de Fernanda foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou a morte no local. As investigações seguem para esclarecer o que motivou o crime.

Leia Também: Clínicas vendem 'Ozempic dos ricos' sem receita, revela site