Em MT, mulher esfaqueia jovem de capacete e foge

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher é procurada pela polícia após esfaquear uma jovem em frente a um supermercado em Várzea Grande (MT), na região metropolitana de Cuiabá, na manhã da última quarta-feira (30).

Vídeo mostra ataque. Segundo a polícia, quem aparece nas imagens com uma faca é Evelyn Poliana de Oliveira, de 24 anos. Imagens mostram quando ela se aproxima de uma mulher de capacete e desfere vários golpes.

Vítima corre para se proteger dentro do supermercado. Neste momento, Evelyn desiste do ataque e foge de carro com o marido, que a esperava a poucos metros. Os dois são procurados por tentativa de homicídio.

Homem que ajudou na fuga é policial militar. Em nota, a Polícia Militar informou que ele foi afastado de suas funções e que um procedimento administrativo foi instaurado para investigar o caso. "A corporação ressalta que não coaduna com nenhuma prática violenta, nem abuso de autoridade".

Vítima foi socorrida por moradores. Ela foi atendida no pronto-socorro da cidade com ferimentos no braço esquerdo. No local do ataque, funcionários recolheram um pedaço de lâmina de faca.

Mulheres se conheciam. A vítima contou à polícia que registrou um BO contra Evelyn no dia 24 por ameaça e lesão corporal. Ela não percebeu que estava sendo seguida pelo casal, de sua casa até o supermercado na avenida Leôncio Lopes de Miranda.