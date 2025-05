Paramédico é morto após ser esfaqueado por paciente em ambulância

© Reprodução/Facebook

Um paramédico foi morto durante um atendimento de emergência em Kansas City, nos Estados Unidos, na madrugada de domingo (30). Graham Hoffman, de 29 anos, foi esfaqueado por uma paciente que estava sendo transportada para o hospital. Ele trabalhava como bombeiro e paramédico no Departamento de Bombeiros de Kansas City desde 2022.

Segundo relatos, Hoffman havia atendido a um chamado envolvendo uma mulher desorientada e com ferimentos na mão, caminhando por uma rodovia. Identificada como Shanetta Boswell, de 39 anos, ela inicialmente recusou atendimento, mas aceitou ser levada ao hospital. Durante o trajeto, Boswell sacou uma faca e atingiu Hoffman no peito. Apesar do socorro imediato, ele não resistiu aos ferimentos.

Após o ataque, Boswell tentou fugir com a ambulância e chegou a agredir um policial antes de ser detida. Ela foi acusada de homicídio em primeiro grau, resistência à prisão e agressão, e permanece presa sob fiança de US$ 1 milhão. Dias antes, Boswell havia sido liberada sob fiança após agredir outro policial em um incidente separado.

A morte de Hoffman causou grande comoção na comunidade. O prefeito de Kansas City, Quinton Lucas, lamentou o ocorrido e elogiou o compromisso do paramédico com o serviço público. Colegas e autoridades destacaram os desafios e perigos enfrentados por profissionais de emergência no desempenho de suas funções.

