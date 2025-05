Equipe da PM mata jogador de futebol e outras 6 pessoas no Amapá

© Reprodução- Facebook

(FOLHAPRESS) - Uma equipe da Polícia Militar do Amapá atirou contra um carro durante uma abordagem e matou sete homens que estavam no veículo. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (4) em Macapá.

A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) informou, em nota, que "a ação policial foi motivada por denúncia de tráfico de drogas e presença de indivíduos armados". Segundo a pasta, o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil e, se forem identificados excessos ou uso desproporcional da força, as medidas cabíveis serão tomadas.

"Um dos envolvidos, identificado como Erick Marlon Pimentel Ferreira [Billy], possuía extensa ficha criminal e era apontado como liderança do tráfico na zona norte da capital amapaense. Outros dois suspeitos ainda estão sendo identificados", informou a secretaria.

Entre os mortos está Wendel Cristian, jogador de futebol com passagens por diversos clubes profissionais amapaenses. Aos 21 anos, ele iria se formar em educação física no final deste ano, segundo informação de familiares.

Francisco Conceição, tio de Wendel, afirmou que criou o sobrinho como um filho e ele não tinha ficha criminal. O atleta estava voltando para casa, de carona, após um jogo de futebol quando aconteceu a ação policial no bairro Pantanal, na zona norte da capital amapaense.

"O meu filho jogava bola. Esse era sonho da vida dele. Wendel trabalhava, acordava cedo para ir trabalhar. Eu levei ele até o jogo, assisti o primeiro tempo, mas vim embora antes de acabar porque passei mal", relatou Conceição a Folha.

A PM informou que apreendeu uma espingarda, três pistolas e três revólveres, além de munição e drogas (maconha, cocaína e crack). A corporação declara que houve troca de tiros, mas não deu mais detalhes sobre a abordagem.

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) informou, em um comunicado publicado nas redes sociais, que uma advogada das vítimas foi presa e encaminhada algemada para a delegacia. Segundo a entidade, a ação fere o estatuto da advocacia e configura abuso de poder.

"Todo e qualquer abuso contra advogados no exercício de sua profissão será fortemente combatido por esta seccional [OAB no Amapá], pois defender as prerrogativas da advocacia significa defender o direito da população à Justiça", afirma trecho do texto.

A PM declara que advogada apresentou comportamento "hostil" e ameaçou policiais. Ela foi liberada após prestar esclarecimentos.

LETALIDADE POLICIAL

O Amapá liderou por anos consecutivos a taxa de letalidade policial, proporcionalmente por população, comparado aos outros estados. Em 2023, foram registradas 186 pessoas mortas, um aumento de 44% em relação ao ano anterior. O crescimento ocorreu quando a média do país apresentou uma queda de 2,3%.

Os dados são do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), Fórum Brasileiro de Segurança Pública e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que foram analisados pelo observatório Fonte Segura.

Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, também em 2023, o município de Santana, na região metropolitana de Macapá, tem o maior índice do Brasil de mortes violentas intencionais -correspondentes à soma de casos de homicídio doloso (crime com intenção), latrocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal seguida de morte e intervenções policiais.

Foram 92,9 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes em Santana no ano de 2023, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulgou a análise feita a partir de dados fornecidos por órgãos ligados aos governos estadual e federal.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum, traz o ranking das dez cidades mais violentas do Brasil. Além de Santana no topo, o Amapá tem a capital Macapá em 9º lugar na lista que tinha reúne municípios de outros três estados.

Leia Também: Para maioria dos brasileiros, segurança pública é um problema nacional, aponta pesquisa