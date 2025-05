Bebê morre e mulher é internada após comer açaí envenenado no RN

© Cindy Ord/Getty Images for Tone It Up

Uma bebê de oito meses, identificada como Yohana Costa, morreu após ingerir açaí envenenado em Macaíba, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. A criança estava sob os cuidados da prima da mãe, Geisa Silva, de 50 anos, que também consumiu o alimento e foi internada em estado grave, mas sobreviveu.

O caso, que vem sendo investigado pela Polícia Civil, teve início em 13 de abril, quando Geisa recebeu um presente com chocolates e um bilhete romântico. Ela acreditou que o mimo havia sido enviado por um ex-namorado e consumiu os doces sem desconfiar.

No dia seguinte, recebeu outro pacote: um pote de 200 ml de açaí com granola na tampa e mais alguns chocolates. O alimento foi guardado na geladeira, mas, algumas horas depois, Geisa decidiu consumi-lo e dividiu com a bebê.

Cerca de 40 minutos após a ingestão, Yohana passou mal e foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu. Geisa também começou a se sentir mal, mas a família acreditou que fosse uma reação emocional diante da tragédia.

No dia seguinte, Geisa recebeu mais dois potes de açaí com granola. Após comer o conteúdo, passou mal novamente em cerca de 15 minutos. Foi socorrida e internada em estado grave na UTI do Hospital Regional de Macaíba, onde permaneceu por duas semanas. Ela já se recuperou, mas continua internada para monitoramento.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte confirmou nesta segunda-feira (5) ao portal Metrópoles que tanto Geisa quanto a bebê foram envenenadas com o açaí. A investigação segue em andamento, mas até o momento os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados.

