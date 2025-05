Adolescente é suspeito de ataque em show de Lady Gaga no Rio

© Sergio Queiroz/Reuters

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que um dos suspeitos de planejar um ataque durante o show da cantora Lady Gaga, realizado no último sábado (4) na Praia de Copacabana, é um adolescente de 17 anos. Segundo as autoridades, o jovem guardava também material de pornografia infantil em sua residência.

O outro investigado é o adulto Luis Fabiano da Silva, que foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. No entanto, ele foi solto após pagamento de fiança, conforme informou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao portal Metrópoles. A polícia não informou se o adolescente também foi liberado ou permanece apreendido.

A dupla foi identificada durante uma investigação que levou à deflagração da chamada Operação Fake Monster, coordenada pela Polícia Civil do Rio e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A apuração revelou que os suspeitos tentavam recrutar pessoas, inclusive menores de idade, para promover ataques coordenados durante o evento. Os planos incluíam o uso de explosivos caseiros e coquetéis molotov.

Apesar da ameaça, o show de Lady Gaga ocorreu sem incidentes. A apresentação gratuita durou cerca de duas horas e contou com um esquema robusto de segurança, com cerca de cinco mil agentes mobilizados, 78 torres de observação, drones com reconhecimento facial e doze câmeras extras instaladas na orla de Copacabana.



