Delegado atira em homem durante briga em Fernando de Noronha

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Um delegado da Polícia Civil de Pernambuco atirou em um homem desarmado durante uma briga em Fernando de Noronha na madrugada desta segunda-feira (5).

Por meio de nota, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social afirmou que instaurou um Procedimento Preliminar e que acompanha as investigações conduzidas pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

De acordo com o Hospital da Restauração, localizado em Recife, a vítima, um homem de 26 anos, passou por uma cirurgia ainda na noite de segunda-feira para corrigir uma fratura exposta na perna. Ele está internado com quadro de saúde estável.

Questionada, a defesa do delegado disse que a única manifestação será a da Adeppe (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Pernambuco), que diz que o ele agiu em legítima defesa e que a abordagem ocorreu porque a vítima estava importunando a companheira do delegado.

"Diante da agressão injusta e atual, o delegado reagiu com um único disparo, atingindo a perna do agressor, com o objetivo de cessar a agressão e preservar vidas. A escolha do local do disparo demonstra o preparo técnico e o equilíbrio emocional do policial, que agiu para neutralizar a ameaça com o menor dano possível, impedindo que sua arma fosse subtraída", diz trecho.

Imagens de câmera de segurança mostram o delegado aguardando a aparição da vítima, que vem de um outro ambiente. O delegado mostra a arma e a devolve ao coldre, empurrando o homem em direção a uma árvore.

Eles discutem e o delegado bate no peito da vítima, que reage com socos. Nesse momento, o delegado retira a arma novamente e atira, saindo do local. As imagens mostram a perna da vítima, que não consegue ficar em pé, aparentemente fraturada.