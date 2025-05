Sargento da PM mata esposa e atira na filha durante consulta médica

© Reprodução- Redes Sociais

Um sargento da Polícia Militar cometeu um crime brutal na tarde desta quarta-feira (7), em Santos, no litoral de São Paulo. Samir Carvalho matou a esposa, Amanda Fernandes, de 42 anos, e baleou a filha do casal, de 10 anos, durante uma consulta médica em uma clínica na Avenida Pinheiro Machado, no bairro Vila Belmiro.

De acordo com informações da TV Tribuna, o policial chegou ao local alegando estar desarmado. A porta foi então aberta e, ao entrar, ele sacou uma arma que havia escondido em outra sala e atirou contra a mulher e a criança. Em seguida, esfaqueou Amanda dez vezes. A vítima morreu no local. A filha foi socorrida com ferimentos no braço e na perna e encaminhada à Santa Casa de Santos. Até o momento, não há detalhes sobre seu estado de saúde.

A motivação do crime ainda é desconhecida.

Samir Carvalho foi preso em flagrante e transferido para o Presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e encontraram as vítimas trancadas dentro do consultório, com o autor do crime do lado de fora.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos como feminicídio, tentativa de homicídio e violência doméstica. A SSP informou ainda que um Inquérito Policial Militar foi aberto para apurar a conduta dos agentes envolvidos no atendimento da ocorrência.

