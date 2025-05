Roberto Jefferson deixa hospital após quase dois anos e volta para prisão domiciliar

© Getty

(FOLHAPRESS) - O ex-deputado federal Roberto Jefferson deixou neste domingo (11) o hospital onde estava internado há quase dois anos, no Rio de Janeiro, após autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para cumprir a pena em casa.

Neste sábado (10), Moraes concedeu prisão domiciliar ao ex-dirigente do PTB em caráter humanitário. A PGR (Procuradoria-Geral da República) afirmou ao STF que o Hospital Samaritano Botafogo, no Rio, enviou diferentes relatórios médicos –o último no mês passado– que "desenham quadro clínico grave e justificam a flexibilização do regime de custódia".

Jefferson foi condenado pelo plenário do Supremo em dezembro do ano passado a nove anos de prisão por atentado ao exercício dos Poderes, homofobia, calúnia e incitação ao crime.

Leia Também: Eduardo Leite se coloca para 2026 pelo PSD, mas rejeita disputa com Ratinho Jr. e admite apoiar Tarcísio