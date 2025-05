Menino é jogado do 5º andar pelo padrasto e sobrevive em MG

© iStock

Um crime chocante mobilizou moradores de um condomínio no bairro Ipanema, em Patos de Minas (MG), no último sábado (10). Um menino de 4 anos foi arremessado da janela do 5º andar do prédio onde acabara de se mudar com a mãe e o padrasto.

De acordo com o jornal O Tempo, a família havia se instalado no apartamento no mesmo dia do crime. A criança caiu sobre uma área gramada e, por sorte, não sofreu ferimentos graves.

Testemunhas relataram que o padrasto, de 25 anos, tentou fugir logo após o ocorrido, mas foi contido por vizinhos até a chegada da Polícia Militar (PM). Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde teve a prisão ratificada por tentativa de homicídio.

Moradores afirmaram ter ouvido uma discussão no apartamento e gritos da criança pedindo “não, não, não” pouco antes da queda.

Em depoimento, a mãe relatou que estava no banho no momento da agressão e que o companheiro costumava fazer “brincadeiras de mau gosto” com seu filho. A Polícia Civil informou que o suspeito permanece à disposição da Justiça.

