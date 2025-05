Polícia Civil busca vítimas de roubo de alianças em São Paulo

© Getty Images

(FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo está em busca de vítimas de roubos de alianças, para que elas ajudem a identificar joias que foram recuperadas durante uma ação no centro da capital paulista. A operação Ouro Reverso apreendeu 16 anéis em lojas na região.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública estadual, o reconhecimento é fundamental para comprovar a origem ilícita dos objetos e dar continuidade às investigações.

Para realizar o reconhecimento, o cidadão que tenha sido vítima de roubo deve comparecer à sede do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), localizado na avenida Zaki Narchi, 152, na zona zona norte da cidade e apresentar detalhes que comprovem a propriedade do material, como uma foto, documento ou o boletim de ocorrência do roubo. Então, o material passará por perícia e será devolvido ao proprietário.

Como mostrou a Folha, os roubos de anéis e alianças em São Paulo cresceram 34% nos dois primeiros meses de 2025, com 1.043 ocorrências registradas - ante 777 no mesmo período do ano anterior. Em fevereiro, a alta foi de 42,7%, com 535 registros neste ano, ante 375 em 2024.

A ação realizada nesta quarta-feira (7) e coordenada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), também apreendeu cerca de R$ 2,7 milhões em ouro e joias e R$ 157 mil em espécie.

