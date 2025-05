Mãe é resgatada após enviar bilhete pedindo socorro na mochila do filho

© Arquivo Pessoal

Uma jovem de 23 anos foi resgatada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (14) após viver dias de terror sob cárcere e violência doméstica na zona rural de Cruzeiro, interior de São Paulo. O resgate só foi possível graças a um bilhete desesperado que ela conseguiu esconder na mochila do filho de cinco anos, entregue à diretora da escola onde ele estuda.

O papel, escrito à mão, dizia:

"Querida diretora, preciso de sua ajuda. O pai do meu filho está me batendo muito. Tem como você me ajudar? Para o bem dos meus filhos, por favor. Estou com muito medo. Obrigada."

Assim que recebeu o pedido, ainda em abril, a diretora acionou as autoridades. No entanto, por se tratar de uma região de difícil acesso, localizada na zona rural da cidade, os policiais enfrentaram dificuldades para localizar o endereço exato.

A operação só teve sucesso nesta quarta-feira, quando os agentes conseguiram chegar à residência e libertar a mulher, que apresentava vários ferimentos pelo corpo. Segundo depoimento prestado à polícia, ela era agredida com frequência pelo companheiro, sem qualquer motivo aparente, sofria ameaças de morte e só podia sair de casa acompanhada por ele. Além disso, estava proibida de usar celular, o que a impediu de pedir ajuda diretamente.

O agressor, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante no local e confessou os crimes. Ele responderá por violência doméstica, cárcere privado e lesão corporal, e permanecerá detido enquanto o caso segue em investigação.

