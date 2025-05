Sites falsos do Enem 2025 aplicam golpe e roubam dados pessoais; veja como se proteger

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - Criminosos estão usando páginas falsas que imitam o site oficial do Enem 2025 para roubar dados pessoais e aplicar golpes. Os endereços fraudulentos aparecem como anúncios patrocinados em buscadores, como o Google, e pedem informações como CPF e pagamento de taxa para uma suposta inscrição –que ainda nem começou.

Segundo o calendário oficial do MEC (Ministério da Educação), as inscrições vão de 26 de maio a 6 de junho e devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante, com login da conta gov.br. Qualquer outro site é considerado falso.

As páginas fraudulentas usam nomes parecidos com Enem ou Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela prova) e, em versões mais sofisticadas, imitam o visual do site oficial. Algumas cobram cerca de R$ 85 e afirmam que o cadastro só será validado após pagamento imediato. A inscrição, no entanto, nunca é feita.

O Inep afirmou que monitora páginas com aparência semelhante à do sistema oficial e conta com o apoio da Polícia Federal para apurar tentativas de golpe.

O Google disse, em nota, que proíbe conteúdos desonestos que possam enganar o usuário e removeu 5,1 bilhões de anúncios em 2024. No Brasil, foram 201 milhões de peças excluídas e 1,3 milhão de contas suspensas. A empresa disse ainda que oferece uma ferramenta para denúncias.

Além disso, a big tech deixa claro que utiliza IA (inteligência artificial) para detectar essas páginas falsas e chega a bloquear centenas de milhões de resultados suspeitos por dia.

COMO FUNCIONA O GOLPE

O golpe se espalha principalmente por meio de links promovidos como anúncios pagos nos resultados de busca. Termos como "inscrição Enem 2025", "Inep Enem" ou "prova Enem 2025" costumam acionar os anúncios fraudulentos.

Ao clicar, o usuário é direcionado a páginas com aparência simplificada –ou, em versões mais sofisticadas, que imitam fielmente o site oficial. Em ambos os casos, há formulários que pedem dados pessoais e, na sequência, uma cobrança indevida.

Alguns desses sites afirmam que a inscrição só será validada após o pagamento imediato de uma taxa. Na prática, os dados são capturados e a inscrição nunca é realizada.

COMO SE PROTEGER

Veja abaixo orientações para evitar cair no golpe da inscrição falsa do Enem:

- Confira o endereço do site: a única página oficial para inscrição é: https://enem.inep.gov.br/participante

- Desconfie de links patrocinados: evite clicar em anúncios pagos nos buscadores, especialmente antes da abertura do período oficial de inscrição.

- Não forneça dados pessoais fora do ambiente gov.br: a inscrição legítima exige autenticação pela conta do governo federal.

- Não pague nenhuma taxa sem verificar a fonte: o valor da inscrição será divulgado no edital oficial, que ainda será publicado. O pagamento é sempre feito diretamente ao Banco do Brasil.

- Observe se há erros de português ou nomes de empresas suspeitos: páginas falsas costumam ter palavras escritas incorretamente, traduções automáticas mal feitas ou nomes que imitam empresas reais.

- Não se baseie apenas na aparência da página: mesmo que o visual pareça oficial, o endereço eletrônico pode indicar que se trata de uma fraude.

CALENDÁRIO DO ENEM 2025

- Resultado dos recursos do pedido da isenção da taxa: 22 de maio

- Período de inscrição geral: 26 de maio a 6 de junho

- Primeiro dia de provas: 9 de novembro

- Segundo dia de provas: 16 de novembro

