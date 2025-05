PM mata jovem de 19 anos em abordagem em SP

© Shutterstock - imagem ilustrativa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 19 anos foi morto dentro da própria casa após fugir de uma abordagem policial na zona sul de São Paulo. A informação foi dada por familiares e a polícia investiga o caso.

Natanael Venâncio foi perseguido por PMs após furar uma abordagem policial.

A perseguição aconteceu até a casa do jovem, no bairro da Vila Andrade. Dentro da residência ele foi assassinado por agentes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), segundo familiares. O caso aconteceu no domingo.

Família explicou que Natanael fugiu porque estava sem capacete e não queria perder a moto. Segundo o irmão do jovem, ele usava o veículo para fazer entregas e estava com outro colega na garupa.

Mãe disse que foi agredida ao tentar impedir policiais de atirarem no filho. Maria Bethânia Venâncio afirmou que os policiais entraram na casa dela atrás de Natanael e a jogaram contra uma escada quando ela tentou ficar entre os policiais e o jovem. "Eles entraram e atiraram no meu filho. Eu falava: atira não, atira não", disse a mulher a jornalistas do lado de fora do DHPP.

Familiares também alegaram que a polícia não deixou familiares prestarem socorro. Vídeos gravados pouco após o ocorrido mostram policiais levando o corpo do jovem morto para fora da casa. Em nota, a PMESP afirmou que levou Natanael até o Hospital do Campo Limpo e que a morte dele foi constatada no local.

Policiais alegaram que jovem estava armado, versão que a família nega. Segundo o primeiro registro da PM, ao ver que "um dos indivíduos estava com arma em punho", os policiais atiraram três vezes. Um dos tiros disparados pelos PMs atingiu a mão de um dos policiais, que ficou ferido.

Jovem deixa uma filha. A família de Natanael tenta arrecadar dinheiro para pagar velório e sepultamento. Não há até o momento previsão para as cerimônias.

Moradores do bairro em que Natanael mora protestaram após crime. Eles atearam fogo em entulhos na avenida Carlos Caldeira Filho na noite desta segunda-feira (19).

Imagens das câmeras corporais dos PMs serão analisadas. As armas usadas na ação também foram apreendidas e encaminhadas à perícia, afirmou em nota a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e um Inquérito Policial Militar foi aberto para investigar possíveis desvios de conduta.

