Sargento da PM matou esposa com 51 facadas e 3 tiros, diz IML

Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) trouxe à tona detalhes chocantes sobre a morte de Amanda Fernandes Carvalho, de 42 anos, em Santos, litoral de São Paulo. O documento aponta que a vítima foi atingida por 51 facadas e três tiros disparados pelo próprio marido, o sargento da Polícia Militar Samir do Nascimento Rodrigues de Carvalho, dentro de uma clínica médica. Amanda morreu no local, e o sargento foi preso.

O crime ocorreu em 7 de maio, na Avenida Pinheiro Machado, bairro Marapé. Segundo as investigações, Samir invadiu a clínica e efetuou diversos disparos, atingindo tanto Amanda quanto a filha do casal, de 10 anos. Em seguida, o agressor utilizou uma faca para desferir múltiplos golpes em Amanda, que não resistiu aos ferimentos. A criança, por sua vez, foi socorrida e permaneceu internada por seis dias.

O laudo necroscópico detalha que a maioria das facadas concentrou-se no lado direito do corpo de Amanda, com golpes que se estenderam da coxa até a face da vítima. O documento também indica que os tiros foram disparados à distância.

O médico legista responsável pela perícia concluiu que a morte de Amanda foi "violenta, decorrente de anemia aguda por hemorragia interna traumática, em consequência dos ferimentos" provocados pelos disparos e pelas facadas.

