Turistas são assaltados por homens armados durante passeio na Amazônia

Nos secuestraron en el Amazonas. Contratamos una excursión familiar con Canopy Tours Iquitos y acabamos a punta de pistola, en manos de 4 hombres armados, en medio de la selva. Éramos 14 personas, entre ellas 3 niños y personas mayores. Nos retuvieron, nos quitaron todo y nos obligaron a transferir nuestros ahorros mientras nos apuntaban con armas. La empresa no activó ningún protocolo de seguridad, no había GPS ni seguro, y tardaron más de 2 horas en darse cuenta de que habíamos desaparecido. Esto no fue una experiencia aislada. La propia guía nos dijo que ya había ocurrido antes con otras agencias Lo denunciamos ante la policía, porque esto no puede seguir pasando. Cuento esta historia para que más personas estén alerta, para que las agencias turísticas cumplan con las medidas de seguridad adecuadas, y para que los cuerpos del Estado estén presentes y protejan la vida de los turistas y de las comunidades locales. Esto se tiene que saber. Compártelo. Que no se repita.