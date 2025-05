Irmãos são presos por manter corpo do pai em decomposição no Rio

© Reprodução

Um cenário de horror foi descoberto na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, onde a Polícia Civil prendeu em flagrante dois irmãos que mantinham o corpo do pai em avançado estado de decomposição dentro da residência. A revelação veio à tona nesta quarta-feira (21), após vizinhos alertarem as autoridades sobre o desaparecimento do idoso.

Ao entrarem na casa, localizada em Cocotá, os agentes se depararam com o cadáver em um estágio de "esqueletização", sugerindo que os restos mortais haviam sido mantidos no local por meses.



A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que os irmãos teriam mantido o corpo na residência com o objetivo de continuar a receber os benefícios financeiros legais do pai.

A causa exata da morte ainda é um mistério e será determinada por exames periciais do Instituto Médico Legal (IML). O IML também buscará esclarecer as circunstâncias do óbito e o tempo aproximado desde a morte.

O caso foi registrado como ocultação de cadáver e os dois irmãos foram levados sob custódia para o 37º Distrito Policial, onde as investigações prosseguirão para desvendar todos os detalhes dessa macabra descoberta.

