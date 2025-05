Policial é preso por comer picanha, beber cervejas e se recusa pagar O homem recusou pagar e usou, como argumento, o fato de "ser da Polícia Federal"

22/05/2025 14:12

Um agente da Polícia Federal comeu picanha e bebeu mais de dez cervejas em um restaurante no Distrito Federal, mas no final recusou pagar a conta de 178 reais e acabou preso. O caso aconteceu no restaurante Fausto & Manoel e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou a abertura de um inquérito, onde o Ministério Público acusa o agente Eduardo Júnior dos crimes de fraude, ameaça, desacato, desobediência e recusa em fornecer dados. Segundo a investigação, citada pelo Metrópoles, o policial chegou ao restaurante acompanhado por um amigo, com quem bebeu apenas cervejas. A conta do outro homem ficou no valor de 156,64 reais e foi paga. Depois de o amigo do agente sair, Eduardo Júnior permaneceu no estabelecimento e fez um novo pedido, que incluiu picanha e mais sete cervejas, em uma conta que ficou no valor de 178,42 reais. Quando o valor foi cobrado, o agente, visivelmente bêbedo, ficou nervoso e recusou pagar por "ser da Polícia Federal" e saber como funcionavam "essas pilantragens de bar". Já na delegacia, após a detenção, o agente mostrou-se agressivo, recusou identificar-se ou dar o contato de algum familiar. O caso está em tribunal e o homem será julgado em breve. Leia Também: Irmãos são presos por manter corpo do pai em decomposição no Rio

