Guarda municipal é preso no ES por morte de cantor na Bahia

Um guarda municipal de 37 anos foi preso na tarde desta terça-feira (20), em Vila Velha, Espírito Santo, acusado de assassinar o cantor de arrocha Josemar Xavier Pereira, conhecido como Jô Xavier. O crime aconteceu no dia 27 de abril, na cidade de Itabela, no sul da Bahia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, a prisão foi realizada após uma investigação conduzida pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que identificou o paradeiro do suspeito, Paulo César Soares. Ele foi localizado em uma casa no bairro Barramares, onde acabou capturado por agentes da Força Tática. Em seguida, foi levado à 2ª Delegacia Regional para os procedimentos legais.

O cantor, de 38 anos, era vocalista da banda Bandalana e se apresentava nas redes sociais como artista do gênero "sofrência". De acordo com testemunhas ouvidas pela TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia, o crime teria sido motivado por ciúmes: a vítima estava em um relacionamento com a ex-companheira do acusado.

Após cometer o homicídio, Paulo César fugiu de carro e passou a ser procurado pela polícia. A investigação segue sob responsabilidade da Delegacia de Itabela.

Até o momento, a defesa do suspeito não se manifestou. O espaço permanece aberto para posicionamento.

