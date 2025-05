Deputado policial atira em suspeitos de roubar condomínio na zona sul de SP

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado estadual delegado Olim (PP-SP) atirou contra suspeitos de invadir um condomínio no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, na tarde deste sábado (24).

Um suspeito foi baleado e socorrido. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Os outros quatro homens foram presos em flagrante.

Parlamentar trocou tiros com suspeitos durante perseguição. O deputado estava em um restaurante perto do condomínio que havia sido assaltado pelos criminosos. Na saída do prédio, o porteiro tentou deter os assaltantes, que estouraram o vidro da portaria para fugir. Em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, Olim explicou como conseguiu deter o grupo.

O deputado afirmou ainda que agiu sozinho e acionou reforço após conseguir deter os suspeitos. "Eu vi eles saindo do prédio e fui atrás deles com o carro. Eu percebi que era ladrão, todo mundo berrando, aí teve a perseguição, eles deram cavalo de pau, atropelaram várias pessoas, mas consegui pegar eles", disse Olim. Os criminosos foram detidos na altura da avenida Rouxinol, em Moema.

Presos são especializados em roubar condomínios, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian. "Já são conhecidos nossos, da Baixada do Glicério".

No carro dos suspeitos foram encontradas joias e pertences roubados das vítimas.

Não há informações de quantos moradores foram roubados. A polícia informou que a ocorrência está em andamento e que um levantamento ainda será feito. O UOL procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e aguarda retorno.

Leia Também: Ao menos 6 em cada 10 mortos pela polícia nos EUA não estavam cometendo crimes violentos no momento da abordagem