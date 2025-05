Mulher morta por ex e jogada no Tietê esteve com ele em programa na TV

© Foto: Reprodução/Arquivo pessoal<br> <br>

A Polícia Civil de São Paulo investiga o assassinato de Amanda Almeida, de 31 anos, cujo corpo teria sido jogado no Rio Tietê, na Grande São Paulo, após um feminicídio cometido pelo ex-marido, Carlos Ribeiro. O casal já havia participado, no ano passado, de um quadro televisivo destinado a casais, transmitido pelo SBT.

O crime aconteceu no início da semana passada, em Osasco, onde Amanda residia. Segundo a investigação, ela foi morta por esganadura dentro de casa. Carlos contou com a ajuda do irmão, Fernando Ribeiro, para ocultar o corpo.

Imagens de câmeras de segurança registraram dois homens deixando a residência da vítima carregando um volume enrolado em um lençol. De acordo com a polícia, trata-se do corpo de Amanda. Os suspeitos o colocaram no porta-malas do carro de Carlos, que estava estacionado em frente à casa.

O desaparecimento foi registrado no dia 19 de maio. Carlos foi preso dois dias depois, na quarta-feira (21), após confessar o homicídio. O irmão, Fernando, foi detido no dia seguinte. A Justiça decretou a prisão preventiva de ambos, que foram indiciados por feminicídio e ocultação de cadáver.

As buscas pelo corpo continuam neste domingo (25) na Barragem Edgard de Souza, em Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo. A suspeita é que ele tenha sido levado pela correnteza após ser lançado da Ponte Piracema, entre Barueri e Carapicuíba.

Amanda e Carlos participaram, em novembro de 2024, do quadro "Minha Mulher que Manda", do programa Domingo Legal. O casal estava separado havia dois meses e tinha três filhos. No momento do crime, as crianças não estavam na casa.

Amanda trabalhava como promotora de eventos e atuava como bartender em festivais como o Lollapalooza e o Carnatal.

Leia Também: Ancelotti desembarca no Rio e prepara primeira convocação pela Seleção