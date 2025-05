Acusado de matar ator de 'Chiquititas' vai a júri popular na quinta-feira (29)

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça marcou para começar nesta quinta-feira (29) o júri de Paulo Cupertino Matias, preso e réu acusado de ter matado o ator Rafael Miguel e os pais dele em junho de 2019 no bairro Pedreira, zona sul de São Paulo.

A previsão é de que o julgamento dure dois dias, ou seja, termine na sexta (30).

Cupertino está preso desde maio de 2022, quando foi encontrado por policiais escondido em um hotel em Interlagos, na mesma região do crime, ao ser detido por policiais civis do 98° DP (Jardim Miriam).

Rafael, que atuou na novela "Chiquititas" e em comerciais, namorava com a filha de Cupertino à época do crime. Ele tinha 22 anos.

O acusado chegou a sentar no banco dos réus em outubro passado. Poucas horas depois do júri ser iniciado, porém, ele resolveu destituir a sua defesa. Cupertino alegou quebra de confiança, o que impediu o prosseguimento do julgamento e resultou na anulação dos trabalhos e dos depoimentos já realizados.

Procurada, a atual defesa do réu disse que não se manifestaria e que todos os seus posicionamentos serão feitos apenas nos autos do processo.

Cupertino escreveu uma carta a mão com data do último dia 15 em que pediu o adiamento de seu julgamento. Ele justificou a ausência de tempo hábil para que os advogados se inteirassem sobre o processo.

O pedido pedido foi negado pela Justiça. O juiz Antonio Carlos Pontes de Souza disse que o réu tentava fazer "chicana processual".

Diante do histórico de Cupertino, o magistrado usou um expediente para que a sessão não seja novamente anulada. O juiz determinou a indicação de um advogado dativo, para ficar de sobreaviso, caso o réu destitua sua defesa em plenário novamente.

Ele também autorizou que o réu vista roupas comuns e não o uniforme do Centro de Detenção Penitenciária durante o júri. Ele está preso no CDP 2 de Guarulhos.

Na carta, Cupertino disse que está com problemas de saúde com dificuldade de enxergar.

O CRIME

Rafael interpretou o personagem Paçoca na novela infantil "Chiquititas", exibida pelo SBT. Ele e seus pais foram mortos a tiros na tarde de domingo 9 de junho quando iriam visitar a namorada do artista -filha de Cupertino.

Segundo o boletim registrado pela polícia, os três foram até a casa da namorada para conversar com o pai dela sobre o namoro, por volta das 14h. As vítimas foram recebidas pela mãe e pela jovem.

Logo depois, Cupertino teria chegado com uma arma e, em seguida, atirado contra as três vítimas, que aguardavam no portão da casa. Todos morreram no local..