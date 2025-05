PM é preso em SP após namorada morrer com tiro disparado pela arma dele

© ShutterStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar foi preso em flagrante após sua namorada, identificada como Angélica Ramos Pereira, 37, morrer com um tiro na cabeça disparado pela arma do policial, em São Paulo.

No boletim de ocorrência, segundo relato de Valdelício Pereira de Oliveira, 38, a um tio da vítima, consta que Angélica teria disparado sem querer. Já segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), era o policial quem estava com a arma.

"De acordo com o relato do autor, o disparo teria acontecido acidentalmente, enquanto ele manuseava a arma", afirmou a pasta, em nota. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do PM.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu na Vila Gustavo, na zona norte, por volta das 5h45 de domingo (25). A SSP, no entanto, afirmou que o caso ocorreu na noite de sábado (24).

Um tio da vítima registrou a ocorrência. Ele afirmou que recebeu uma ligação do PM dizendo que Angélica pediu para ver a arma e acabou disparando acidentalmente contra a própria cabeça.

Ela foi socorrida e levada para o Hospital das Clínicas, pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde passou por cirurgia e, depois, morreu.

O policial foi conduzido ao Presídio Militar Romão Gomes, onde permanece preso após passar por audiência de custódia. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial (Jaçanã).