Homem é rejeitado no Tinder e esfaqueia mulher 150 vezes em Lisboa

Uma mulher sofreu ferimentos graves após ser esfaqueada cerca de 150 vezes no estacionamento do Estádio José Alvalade, em Lisboa. Segundo a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, o crime ocorreu no dia 28 de maio de 2025 e foi motivado pelo desinteresse da vítima em continuar o contato com o suspeito, que ela havia conhecido pelo aplicativo de namoro Tinder.

De acordo com as autoridades, o suspeito passou a perseguir a vítima após ela demonstrar que não queria mais manter contato. No dia do ataque, ele a esperou no local, retirou uma faca de cozinha da mochila e desferiu vários golpes em sua cabeça, tronco, rosto e braços. Mesmo após a mulher cair, o agressor continuou o ataque com pontapés e facadas na cabeça.

O suspeito foi detido e, após audiência judicial, foi colocado em prisão preventiva, acusado de tentativa de homicídio. A polícia informou que o incidente, ocorrido por volta das 18h20 na Rua Professor Moniz Pereira, também resultou em outro ferido, embora não tenham sido divulgados detalhes adicionais sobre a segunda vítima.

