Homem é preso acusado de tentar estuprar uma criança de oito anos no RJ

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na tarde do último sábado (31), no bairro do Méier, Zona Norte do Rio, acusado de tentar estuprar uma criança de oito anos dentro de uma loja. Agentes do programa Méier Presente efetuaram a prisão.

Segundo relatos de funcionários do estabelecimento, o homem teria levantado o vestido da vítima e tocado em sua roupa íntima. A criança, de apenas oito anos, confirmou a versão dos funcionários aos seus responsáveis e aos policiais.

Além da tentativa de estupro, o acusado também tentou furtar chocolates da loja, mas foi impedido pelos agentes no local.

Para garantir a segurança da criança, a Polícia Civil informou que tanto a vítima quanto o agressor foram levados à 26ª Delegacia de Polícia (Méier) em viaturas separadas. O homem foi autuado por tentativa de estupro de vulnerável.

