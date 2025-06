Narcossubmarino é interceptado no Brasil em operação internacional

© Lusa

Um narcossubmarino foi interceptado no estado do Pará, no Brasil, durante uma megaoperação conjunta envolvendo a Polícia Federal brasileira, a Polícia Judiciária de Portugal, a Polícia Nacional da Espanha e a agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA). A informação foi divulgada pelas agências de notícias Europa Press e EFE, com base em comunicado da polícia espanhola.

A embarcação, do tipo semi-submersível, era utilizada para o transporte internacional de drogas com destino à costa espanhola. Até o momento, cinco pessoas foram presas, mas novas detenções não estão descartadas, já que a investigação continua em andamento.

A ação contou com o apoio do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, de um helicóptero da Força Aérea Brasileira e de um navio da Marinha. A Polícia Nacional da Espanha destacou que a identificação e localização do submarino foi possível graças à cooperação internacional entre as autoridades dos quatro países envolvidos.

