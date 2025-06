Cantor de piseiro é morto a facadas após briga com ex-namorada

© Reprodução- Redes Sociais

O cantor de piseiro Lucca Makezi, de 27 anos, foi morto a facadas no último sábado (31), após uma discussão com a ex-namorada, uma adolescente de 17 anos, na cidade de Itacaré, no sul da Bahia. Conhecido por sua atuação no forró eletrônico, o artista foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, o casal se desentendeu em um local próximo à casa da vítima. Durante a briga, a jovem teria desferido os golpes de faca. Lucca chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Itacaré, mas morreu logo após dar entrada na unidade.

A adolescente foi apreendida em flagrante junto com a mãe e as duas encaminhadas à delegacia. O caso foi registrado como ato infracional análogo a homicídio e está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus. A Justiça já determinou sua internação provisória.

Lucca Makezi era um nome conhecido na região. Ele foi vocalista da banda Vitrine do Amor antes de seguir carreira solo no piseiro, estilo musical que mistura forró com batidas eletrônicas. Uma de suas músicas mais populares era "Alô Mô", que ganhou destaque local.

O corpo do artista foi velado na Câmara de Vereadores e sepultado no domingo (1º), com forte comoção de familiares, amigos e fãs. A Prefeitura de Itacaré divulgou nota lamentando a morte precoce do cantor e prestando solidariedade à família.

Leia Também: Novas buscas por Madeleine McCann começam nesta terça em Portugal