Polícia prende homem que matou jovem após amigo buzinar em avenida de Diadema

© Reprodução

(FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de matar Patrik da Silva Brito, 22, no centro de Diadema, na Grande São Paulo, depois que o condutor do carro em que estava como passageiro buzinou para outro veículo, que bloqueava a passagem na avenida Corredor ABD.

Havia um mandado de prisão preventiva (sem prazo) expedido contra Raul Michell Ildefonso de Oliveira, 40, que era considerado foragido.

A reportagem não teve acesso à defesa de Oliveira.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele foi preso na tarde de segunda-feira (2), no bairro Piraporinha, em Diadema.

PMs faziam patrulhamento, quando decidiram abordar o veículo em que ele estava. Durante consulta aos documentos, verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Ele foi detido e encaminhado ao 3º DP da cidade. O caso foi registrado como homicídio.

RELEMBRE O CASO

Segundo o relato do amigo que dirigia o carro, divulgado pela SSP, eles trafegavam pela via quando um veículo bloqueou o caminho. Eles perceberam que o motorista desse carro parecia discutir com uma mulher.

Após o amigo da vítima buzinar para pedir passagem, o suspeito saiu armado e se dirigiu ao veículo deles. Ao perceber a arma, o amigo acelerou para fugir, mas logo depois percebeu que Patrik havia sido atingido na cabeça.

Desesperado, ele viu uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) e pediu ajuda para socorrer a vítima. O jovem foi levado ao Pronto Atendimento Central de Diadema, mas já chegou morto.

Leia Também: Adolescente morre na Grande São Paulo após comer bolo que recebeu junto com bilhete anônimo