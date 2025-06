Polícia de MT indicia dentista por morte de idoso que ganhou R$ 201 milhões na Mega-Sena

© Reuters

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Mato Grosso concluiu nesta quarta-feira (4) o inquérito que apurava a morte de Antônio Lopes de Siqueira, 73, ganhador de um prêmio de mais de R$ 201 milhões na Mega-Sena. Ele morreu menos de um mês após o sorteio, durante uma cirurgia odontológica realizada em uma clínica particular de Cuiabá.

O dentista responsável foi indiciado sob suspeita de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, com agravante por descumprir regras técnicas da profissão. O nome do profissional não foi divulgado.

De acordo com o delegado Edison Pick, que conduziu as investigações, o procedimento que levou à morte do idoso em dezembro de 2024 foi feito com diversas falhas graves e a conduta do profissional violou deveres básicos de cuidado.

O inquérito apontou que o procedimento foi realizado sem a presença de equipamentos essenciais para monitoramento dos sinais vitais, como oxímetro e monitor cardíaco. Também não havia na clínica estrutura mínima de emergência, como desfibrilador ou suporte avançado de vida.

Antônio Siqueira fazia tratamento odontológico no local uma semana antes da cirurgia. Ele era paciente cardíaco, mas, segundo a investigação, foi submetido ao procedimento sem avaliação prévia de um cardiologista. A anamnese, etapa que reúne o histórico clínico do paciente, foi feita com base em um formulário padrão, com marcações superficiais, sem aprofundamento sobre o quadro de saúde do idoso.

De acordo com a polícia, durante a cirurgia, foi aplicada uma alta dosagem de anestésico (articaína com epinefrina) sem considerar os riscos do composto para um paciente com problemas cardíacos. Segundo os autos, Siqueira apresentou uma reação adversa à substância, que não foi manejada com eficácia pela equipe da clínica.

O tempo de resposta dos profissionais foi considerado inadequado, e o paciente acabou liberado com acompanhamento clínico precário.

O idoso começou a apresentar sinais de agravamento ainda na recepção da clínica, momento em que, segundo a investigação, não havia suporte técnico disponível para lidar com a emergência. A falta de estrutura e a negligência no atendimento contribuíram diretamente para a morte do paciente, de acordo com a conclusão do inquérito.

Siqueira ganhou sozinho o prêmio de R$ 201.963.763, 26 em 9 de novembro de 2024, com uma aposta simples de R$ 5 feita em uma lotérica de Cuiabá.

Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal foram 13, 16, 33, 43, 46, 55. O idoso acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 2795.

O idoso trabalhava como pecuarista e foi enterrado em Jaciara, no interior de Mato Grosso, onde nasceu. Ele deixou quatro filhos.