Operação policial em comunidade do Rio deixa um morto e 5 feridos

Operação policial durante uma festa junina na comunidade Santo Amaro, no Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (7), causou a morte de um jovem e feriu outras cinco pessoas.

O office boy Herus Guimarães, de 23 anos, chegou a ser atendido no hospital particular Glória D'or, mas após "exaustivas manobras de ressuscitação" não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele deixa um filho de dois anos.

Os cinco feridos foram levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Um deles está em estado grave e os outros quatro têm quadro estável.

Diversos vídeos postados por moradores nas redes sociais mostram que a festa junina estava lotada, e muitas famílias acompanhavam a apresentação de quadrilhas quando os tiros começaram.

Em um dos vídeos, policiais do Bope, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, aparecem aguardando o socorro de uma pessoa baleada, enquanto ouvem protestos dos moradores.

A comunidade afirma que a festa transcorria normalmente, quando a operação policial começou, por volta das 3 horas da manhã, provocando o tiroteio.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital já está investigando o ocorrido.

Nota

A Assessoria de Imprensa da Polícia Militar declarou que os agentes do Bope foram à comunidade "para checar informações sobre a presença de diversos criminosos fortemente armados reunidos, se preparando para uma possível investida de criminosos rivais visando uma disputa territorial na região."

A nota diz ainda que "de acordo com o comando do Bope, criminosos atiraram contra os policiais nesta região, porém não houve revide por parte das equipes. Em outro ponto da comunidade, os criminosos atacaram as equipes novamente, gerando confronto."

A corporação ressaltou que as equipes utilizavam câmeras de uso corporal e as imagens já estão sendo captadas e analisadas pela Corregedoria. O comando do BOPE também instaurou um procedimento de apuração.

