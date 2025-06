Castro exonera chefes de operações especiais da polícia após morte de jovem no RJ

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), exonerou, neste domingo (8), o coronel Aristheu de Góes Lopes, comandante do Bope (Batalhão de Operações Especiais), e o coronel André Luiz de Souza Batista, do COE (Comando de Operações Especiais).

Ele também determinou o afastamento de 12 policiais que atuaram na operação realizada no morro Santo Amaro, no Catete, zona sul da cidade, que resultou na morte de um jovem de 23 anos durante uma festa junina.

A Polícia Militar afirmou que agentes do "Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram uma ação emergencial para checar informações sobre a presença de diversos criminosos fortemente armados". Segundo a corporação, tratava-se de uma "possível investida de criminosos rivais visando uma disputa territorial na região."

Outras cinco pessoas ficaram feridas; uma vítima segue internada. Todos participavam da festa no momento da operação.

"Na manhã de hoje, após reunião com os secretários de Segurança Pública e da Polícia Militar, determinei o afastamento imediato dos responsáveis pela autorização da operação ocorrida na madrugada de sábado, durante uma festa popular na comunidade do Santo Amaro", publicou o governador nas redes sociais.

Dezoito policiais participaram da ação, duas equipes com nove agentes do Bope cada. Desses, 12 participaram do confronto e tiveram suas armas apreendidas.

O corpo de Herus Guimarães, 23, que trabalhava como office-boy, foi enterrado na tarde deste domingo. O jovem deixa um filho de dois anos.

Castro afirmou que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria da PM e garantiu que o Ministério Público terá acesso a todas as imagens registradas pelas câmeras corporais dos policiais envolvidos.

"Em conversa com o Ministério Público, garantimos o fornecimento integral das imagens gravadas pelos agentes, para que todas as responsabilidades sejam apuradas."

O governador também expressou solidariedade aos familiares das vítimas. "Me solidarizo com os familiares e amigos de Herus Guimarães Mendes e das demais vítimas atingidas durante a festa. Sei que palavras não trazem ninguém de volta nem aliviam a dor de uma perda, mas registro aqui minha tristeza e indignação", escreveu nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Militar confirmou a exoneração dos comandantes e afastamento dos envolvidos das funções de rua.