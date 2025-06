Ataque a tiros deixa pai morto e filha ferida em Itapevi, na Grande São Paulo

© iStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros contra uma família deixou um homem morto e sua filha, de oito anos, ferida, em Itapevi, Grande São Paulo, na noite de domingo (8).

O homem, a filha e a mãe da criança estavam no carro, na rua Luiz Belli, onde aguardavam por uma pizza, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e abriram fogo.

Segundo a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local, equipe do Corpo de Bombeiros tentava reanimar o homem, que morreu no local. Já a criança foi encaminhada com ferimentos para o Hospital Geral de Itapevi. A mãe não foi atingida.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado na Delegacia de Itapevi como homicídio consumado e tentado. "As investigações seguem para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime."

Foram feitos vários disparos, de acordo com a pasta da segurança. O carro e o telefone celular do pai da família foram apreendidos para perícia.