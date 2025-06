Justiça aceita denúncia e veterinária virá ré sob suspeita de mandar matar a ex-esposa

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo aceitou denúncia e tornou ré a veterinária Fernanda Loureiro Fazio, 45, sob suspeita de ser a mandante da morte da sua ex-esposa, a professora Fernanda Reinecke Bonin, 42.

A juíza Fernanda Oliveira Silva, da 2ª Vara do Júri do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), também aceitou a denúncia do Ministério Público contra outras três pessoas, sob acusação de participação no crime.

A prisão preventiva de Fernanda foi pedida pela polícia e aceita pela Justiça. Ela se entregou à polícia no dia 9 de maio.

A Folha de S.Paulo não conseguiu contato com a defesa de Fernanda Loureiro até a publicação deste texto.

O corpo de Fernanda Bonin foi localizado no dia 28 de abril, com um cadarço enrolado no pescoço, na avenida João Paulo da Silva, na Vila da Paz, zona sul da capital paulista.

Segundo o boletim de ocorrência, Fernanda declarou em depoimento que as duas estavam em fase de reconciliação e não moravam juntas.

As duas tiveram um relacionamento de oito anos e dois filhos juntas. Segundo a veterinária, chegaram a fazer terapia para tentar retomar o relacionamento.

As duas, de acordo com a polícia, estavam separadas havia cerca de um ano. Ainda segundo os policiais, existia um inconformismo com a separação.

Testemunhas afirmaram à polícia que a professora tinha um convite para dar aulas na Alemanha, o que poderia ter motivado ciúmes.

Outra hipótese é um suposto seguro deixado pela vítima em nome dos filhos do casal, gêmeos de 6 anos. Segundo a polícia, a apólice estaria entre R$ 400 mil e R$ 500 mil.

As investigações chegaram à conclusão de que Fernanda era mentora do crime após o depoimento de um suspeito de participar do crime.

No dia 8 de maio, um homem foi preso após ser flagrado por câmera de monitoramento abandonando o carro da professora na rua Ricardo Moretti, na região do autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Ele admitiu à polícia que havia abandonado o veículo, mas disse que não participou do assassinato.