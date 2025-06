Homem é preso por levar avô morto em financeira para pedir empréstimo

© ShutterStock

Um homem de 42 anos foi preso quando andava com o corpo do avô, de 77 anos, em uma cadeira de rodas por Manaus. Segundo a polícia local, o suspeito iria levar o corpo para pedir um empréstimo bancário.

O alerta foi dado por populares que estranharam o fato de o idoso estar imóvel na cadeira de rodas e ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Alessandro Albino, diretor do Departamento da Polícia Metropolitana, explicou que "o perito verificou rigidez cadavérica, mas não pôde precisar o tempo exato da morte naquele momento".

"Somente com os laudos definitivos do Instituto Médico Legal (IML) e da perícia criminal poderemos esclarecer quando, de fato, ocorreu o óbito e se houve algum tipo de crime, como profanação de cadáver ou tentativa de golpe", explicou.

A polícia não descarta a possibilidade da existência de estelionato e até mesmo homicídio.

Homem flagrado com corpo do pai em cadeira de rodas disse que ia fazer empréstimo no Centro de Manaus, afirma delegado pic.twitter.com/2e7xkk8wjT — Portal Ponta Negra Manaus (@pontanegraAM) June 7, 2025

O corpo da vítima apresentava algumas feridas, mas uma avaliação preliminar aponta que podem estar relacionadas com problemas de saúde, uma vez que o idoso era hipertenso, diabético e usava uma bolsa de colostomia.

Um filho do idoso, revelou que já não via o pai desde novembro, época em que o neto o levou para ir morar com ele.

O homem disse à Polícia Civil que saiu de casa com o idoso para tentar fazer um empréstimo bancário para comprar alguns itens de higiene e comida para ambos. Testemunhas disseram que suspeito usava o corpo do avô para pedir dinheiro na rua, no centro de Manaus.

Este incidente tem semelhanças com o caso 'Tio Paulo', em que uma mulher foi detida, em abril do ano passado, no Rio de Janeiro, após levar o corpo do tio para fazer um empréstimo bancário.

