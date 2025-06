Cantor que recebeu no palco suspeito de matar ex-namorada revela tristeza

© Reprodução

O cantor Kelson Kizz expressou tristeza e choque ao saber do feminicídio ocorrido após sua apresentação em uma festa no município de Solânea, na Paraíba, na noite da última quarta-feira (11). Durante o evento, o suspeito, identificado como Adailton Silva dos Santos, subiu ao palco e pediu ajuda ao cantor para chamar a ex-namorada, Vitória Régia Ferreira de Lima, para uma reconciliação. Horas depois, o homem cometeu o crime e foi preso após confessar a autoria.

Em uma publicação nas redes sociais, Kelson Kizz relatou que está “sem dormir” desde que soube do ocorrido. “Isso me deixou chocado. A gente acaba se sentindo culpado, mesmo sabendo que não tinha o que fazer”, disse o cantor. Segundo ele, o suspeito inicialmente disse à equipe de produção que faria um pedido de casamento, mas mudou a versão para reconciliação ao falar com o artista. Apesar das tentativas de amenizar a situação, o crime acabou acontecendo.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu quando o suspeito aguardou a vítima no caminho de casa, após a festa. Imagens de câmeras de segurança mostram Adailton atacando Vitória, que tentou fugir, mas foi alcançada. A vítima, de 32 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica de Guarabira.

Após o ataque, o suspeito voltou para casa, trocou de roupa e retornou ao local do crime, onde foi detido pela Polícia Militar. Inicialmente, ele negou o crime, mas confessou diante das evidências. A audiência de custódia está marcada para esta quinta-feira (12). A investigação segue para esclarecer todos os detalhes do caso.

Leia Também: Justiça aceita denúncia e veterinária virá ré sob suspeita de mandar matar a ex-esposa