Vereadora do PT é encontrada morta com golpes de faca no interior do RS

(FOLHAPRESS) - A vereadora Elisane Rodrigues dos Santos (PT), de 49 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (17) com diversos golpes de faca no corpo, em uma estrada de terra no interior de Formigueiro, município da região central do Rio Grande do Sul.

Única mulher entre os nove parlamentares da Câmara Municipal, Elisane foi localizada ao lado de seu carro, com ferimentos na região do tronco e um corte profundo no pescoço, segundo a Polícia Civil.

A polícia trabalha com a hipótese de que Elisane foi atraída ao local por pessoas conhecidas. Em princípio, o delegado descarta a possibilidade de latrocínio, já que os pertences da parlamentar estavam no automóvel.

O delegado Antonio Firmino, responsável pela investigação, afirmou que há indícios de que as agressões começaram dentro do veículo, onde foram encontrados vestígios de sangue no banco e no para-brisa.

A estimativa é que o crime tenha ocorrido durante a madrugada, poucas horas após a vereadora participar de uma sessão legislativa na noite de segunda-feira (16). Segundo a polícia, não há câmeras de monitoramento na área onde o corpo foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Santa Maria para perícia.

Técnica de enfermagem e auxiliar de análises clínicas, Elisane estava em seu primeiro mandato como vereadora, iniciado em 2024. Era reconhecida na cidade pela atuação na saúde pública, na defesa dos direitos sociais e da comunidade quilombola.

Em março deste ano, ela foi uma das homenageadas com o prêmio Mulheres de Luta 2025, concedido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

O presidente da Casa, deputado estadual Valdeci Oliveira (PT), lamentou a morte da vereadora e cobrou justiça. "Mesmo ainda impactados pela notícia, desde já, nós nos somamos aos familiares, amigos e colegas de trabalho no pedido por justiça e por punição ao responsável por esse crime bárbaro", disse em nota.

A bancada do PT na Câmara também manifestou solidariedade aos familiares e ressaltou a trajetória de Elisane como uma "voz firme e comprometida com a defesa dos direitos sociais, da causa quilombola, da saúde pública, da justiça social e do diálogo".

