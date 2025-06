Casal de pastores é morto a tiros em assentamento rural no Tocantins

© Reprodução- Youtube

A Polícia Civil do Tocantins investiga o assassinato de dois pastores evangélicos ocorrido na zona rural de Pium, no oeste do estado. Francilene de Sousa Reis e Silva, de 42 anos, e Dorvalino das Dores da Silva, de 63, foram encontrados mortos com marcas de tiros na cabeça na casa onde viviam, no assentamento Pericatu.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 19h da terça-feira (17). Os corpos foram localizados pelo filho das vítimas, que, junto com vizinhos, tentou prestar socorro. Profissionais de saúde confirmaram os óbitos no local.

Francilene e Dorvalino eram dirigentes da igreja Assembleia de Deus Madureira em Pium e atuavam na região havia cerca de 25 anos. O pastor Jonas Figueiredo, da mesma congregação, informou que o casal era conhecido e respeitado pela comunidade.

Testemunhas relataram à polícia que um homem em uma motocicleta foi visto nas proximidades da residência momentos antes do crime. Ele teria parado a cerca de 30 metros da casa, corrido até o local e, após os disparos, fugido na moto. Nenhum suspeito foi identificado ou preso até o momento.

O caso está sendo apurado pela 57ª Delegacia de Polícia de Pium, com apoio da 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Paraíso do Tocantins. A principal linha de investigação considera a possibilidade de execução, mas outras hipóteses não foram descartadas, segundo o delegado José Lucas Melo.

O velório das vítimas ocorreu nesta quarta-feira (18) em uma igreja local. O enterro aconteceu hoje (19), no cemitério municipal de Pium.

