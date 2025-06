Polícia diz que homem confessou ter matado vereadora no RS por dívida de filho

© Reprodução / Facebook

CATARINA SCORTECCI

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil afirmou nesta sexta-feira (20) que um homem de 18 anos confessou ter matado a vereadora Elisane Rodrigues dos Santos (PT), 49, que exercia o primeiro mandato na Câmara de Formigueiro (RS), município localizado na região central do estado.

Ela foi encontrada morta na manhã de terça-feira (17), com golpes de faca no corpo, em uma estrada de terra no interior de Formigueiro.

O nome do autor do crime não foi divulgado. A reportagem tenta localizar a defesa dele. Ele está preso preventivamente, indiciado por homicídio qualificado.

Em entrevista à Folha, o delegado Sandro Meinerz, à frente da 3ª Delegacia de Polícia Regional de Santa Maria, afirmou que o homem alegou que matou a mando de outra pessoa e que a ordem tem relação com o filho da vereadora. O filho dela teria uma dívida de drogas.

"Ontem [quinta-feira, 19] colhemos depoimentos de familiares das vítimas que já apontaram esse indivíduo como suspeito. Era uma pessoa da cidade, conhecida da família, e estava convivendo bastante com a vítima. Aí fizemos uma busca na casa deste suspeito e ele acabou confessando", explicou o delegado.

"Ele disse que matou a mando de alguém. Não revelou o mandante, mas disse que a questão toda estava motivada porque o filho dela tem uma dívida de drogas, uma dívida alta, não paga. Então eles queriam que o filho sofresse bastante e foi determinado que matassem a mãe dele", continuou Meinerz.

O filho da vereadora, de 22 anos, mora em uma cidade vizinha e será ouvido novamente pela polícia.

O delegado conta que a vereadora saiu da sessão na Câmara de Vereadores na noite de segunda-feira (16) e foi se encontrar com o rapaz em um ponto de ônibus localizado em uma estrada rural.

"Ele era conhecido dela e disse que tinha carne barata para vender. Pediu que ela fosse buscar lá, naquele local. Ele a atraiu para lá", disse Meinerz.

Segundo o investigador, ela não teve chance de defesa. O homem a golpeou dez vezes com uma faca e a deixou agonizando no local, conforme a polícia.

O crime teria ocorrido por volta das 21h30 de segunda-feira, e o corpo só foi localizado na manhã de terça.

O homem disse ter jogado a faca em uma barragem, junto com um celular da vereadora -ela tinha dois aparelhos, e um deles já está com a polícia.

"Como nós estamos enfrentando aqui uma enchente no Rio Grande do Sul, não conseguimos fazer buscas pelo excesso da chuva, mas faremos", explicou Meinerz.

A motocicleta que ele teria utilizado também foi apreendida para perícia.

A polícia já tem suspeitas sobre quem seria o mandante e segue com a investigação.

Em Formigueiro, município com cerca de 6.500 pessoas, Elisane era a única mulher na Câmara de Vereadores, que tem nove assentos no total.

Técnica de enfermagem, ela estava em seu primeiro mandato como vereadora.

Ela é descrita pelo deputado estadual Valdeci Oliveira (PT) como uma pessoa "muito humilde e dedicada" e reconhecida na cidade principalmente pela atuação em defesa de comunidades quilombolas.

Ela foi enterrada no final da tarde da quarta-feira (18). Prefeitura e Câmara decretaram luto oficial de três dias.