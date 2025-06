Passageiro de moto de aplicativo morre durante tentativa de assalto em São Bernardo (SP)

© wal_172619 por Pixabay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um passageiro morreu durante corrida de moto por aplicativo em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na noite desta sexta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu quando o motociclista fugia de assaltantes em outras três motos, que o abordaram em avenida no bairro Batistini.

Ele subiu no canteiro central. O passageiro caiu da garupa e foi atropelado por um ônibus.

A PM afirmou que prendeu um dos suspeitos que estavam em uma moto com a placa adulterada.

São Bernardo do Campo sancionou lei municipal que regulamenta o serviço de mototáxi, em fevereiro.

No começo deste mês, a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou projeto de lei que regulamenta o transporte de passageiros por motocicletas via aplicativo em São Paulo. A proposta estabelece que a definição das regras caberá aos municípios paulistas.

Procurada, a 99, empresa responsável pelo serviço de transporte contratado pela vítima, não respondeu.