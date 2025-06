Árbitro é preso durante final de campeonato de futebol amador em Guarujá, no litoral de SP

© dr

KLAUS RICHMOND

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo interrompeu no domingo (22) a final de um campeonato amador em Guarujá, no litoral paulista, para prender o árbitro da partida, procurado havia cinco meses pela Justiça sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas.

O caso foi registrado como captura de procurado na delegacia sede do município e é investigado pelo Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico), da Polícia Civil.

Vídeos que circulam em grupos de WhatsApp e nas redes sociais, gravados por pessoas presentes no local, mostram Ederson Carlos da Silva, 38, sendo conduzido por seis policiais armados para fora do campo, segundos após marcar uma falta e dar um cartão amarelo para um dos jogadores na partida. Ele é abordado pelos agentes enquanto está de costas, sendo surpreendido.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Ederson.

O cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido pela 3ª Vara Criminal de Guarujá, ocorreu em um campo localizado no bairro Vila Ligya. Os nomes das equipes não são mencionados no boletim de ocorrência.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), ele foi detido sem resistência e levado a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para realizar exame de corpo de delito e audiência de custódia.

No processo, outros seis homens além de Silva, citados como corréus do caso, constam como foragidos.

A Folha de S.Paulo apurou que Silva já foi transferido para um CDP (Centro de Detenção Provisória) enquanto o caso segue em investigação. Procurada, a Secretaria de Administração Penitenciária ainda não informou para qual dos centros ele foi encaminhado. O Denarc também não se pronunciou sobre o andamento da investigação.