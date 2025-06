Adolescente é baleada dentro de escola na zona norte do Rio

© iStock

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 14 anos foi atingida por uma bala perdida, na manhã desta terça-feira (24), enquanto participava de uma aula de educação física na quadra do Centro Educacional José de Paiva Netto, da ONG LBV (Legião da Boa Vontade), em Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro.

O disparo, segundo a direção da escola, ocorreu nas imediações da unidade, localizada na avenida Dom Hélder Câmara, uma das principais vias da região.

A estudante foi atingida na região abdominal, recebeu os primeiros socorros no colégio e foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde dela é estável, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Em nota, a LBV afirmou que está prestando apoio à família da aluna e reiterou seu "compromisso com a segurança e o bem-estar de alunos e colaboradores".

A Polícia Militar informou que não havia operação ou ocorrência da corporação em andamento na região no momento em que a adolescente foi ferida. Agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados após a entrada da vítima no hospital e confirmaram que o tiro partiu de fora da escola.

A investigação foi assumida pela 23ª DP (Méier), que apura a origem do disparo e busca imagens de câmeras de segurança da região. Segundo a Polícia Civil, a bala teria sido disparada por uma pistola. A corporação também disse que não realizava operações nas proximidades da escola naquela hora.

Mais cedo, um menino de 12 anos foi baleado na pelve durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, também na zona norte. Ele foi socorrido por moradores e levado à UPA da região, sendo depois transferido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste. O estado de saúde dele é estável.

A ocorrência foi registrada na 33ª DP (Realengo) e encaminhada à 39ª DP (Pavuna), que investiga as circunstâncias do disparo.

Com os casos, o Instituto Fogo Cruzado registrou 18 adolescentes baleados na região metropolitana do Rio em 2025. Desse total, sete morreram e 11 ficaram feridos.