Babá teria dopado bebê por dias para não trabalhar, diz polícia

A Polícia Civil do Pará investiga uma babá suspeita de administrar medicamentos psiquiátricos em um bebê de 11 meses para reduzir o trabalho durante o expediente noturno. O caso foi denunciado pelos pais da criança, que perceberam comportamentos incomuns, como sono excessivo e dificuldade para manter os olhos abertos. Segundo o delegado Theo Shüler, a suspeita pode ter usado quetiapina, um medicamento indicado para transtornos psiquiátricos, que provoca sonolência e tontura.

Imagens de câmeras de segurança mostraram a babá inserindo algo na boca do bebê enquanto o segurava. Medicamentos psiquiátricos foram encontrados na mochila da funcionária, incluindo quetiapina e sertralina, ambos de uso adulto. Após o episódio, a criança foi levada ao hospital, onde passou por lavagem gástrica e exames toxicológicos. O laudo com os resultados deve ser divulgado em julho.

A investigação sugere que o dopamento não foi um caso isolado e que a suspeita pode ter repetido a prática em outros momentos. “Provavelmente ela já vinha dopando a criança há alguns dias”, afirmou o delegado. A polícia também alerta outras famílias que possam ter utilizado os serviços da babá a denunciarem situações semelhantes.

A babá foi presa na casa do namorado e deve responder por tentativa de homicídio qualificado. Medicamentos e seringas apreendidos com a suspeita foram encaminhados para perícia. A defesa da mulher nega que ela tenha administrado substâncias com intenção de causar danos à saúde da criança.