Adolescente matou familiares com tiros na cabeça enquanto dormiam, diz polícia

© Reprodução

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O adolescente de 14 anos apreendido sob suspeita de matar os pais e o irmão de 3 anos em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, teria assassinado as vítimas com tiros na cabeça enquanto todos dormiam, segundo a polícia.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (27) pelo delegado Carlos Augusto Guimarães, responsável pelo caso, com base nos laudos do exame cadavérico.

O garoto foi transferido nesta sexta para o Cense (Centro de Socioeducação) de São Fidélis, unidade do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), na região norte do estado. Ele deve responder por ato infracional análogo a triplo homicídio e ocultação de cadáver. A Justiça determinou a internação provisória por 45 dias.

O crime aconteceu no sábado (21), segundo a polícia. O adolescente foi apreendido em flagrante na quarta (25) e confessou os assassinatos, também de acordo com a investigação. A reportagem não localizou a defesa dele.

Ainda de acordo com a investigação, a perícia descartou a hipótese de afogamento -os corpos foram encontrados dentro da cisterna da casa da família.

Ainda de acordo com a polícia, o adolescente confessou ter usado a arma do pai, um revólver registrado como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), que ficava escondido debaixo da cama do casal.

Ele esperou, disse a polícia, que os pais dormissem, pegou a arma e disparou contra cada um. Depois, usou produtos químicos no chão da casa e arrastou os corpos até a cisterna, onde os escondeu.

Após o crime, o adolescente teria mentido a parentes dizendo que os pais haviam levado o irmão ao hospital porque o menino teria engolido um caco de vidro. Sem notícias da família, a avó e um tio procuraram a polícia. Na quarta, agentes foram até a casa e, com apoio do Corpo de Bombeiros, encontraram os corpos na cisterna após sentirem um forte cheiro no local.

A arma foi apreendida na casa da avó. Segundo a polícia, ela disse que encontrou o objeto na casa do neto e a recolheu com medo de que ele pudesse se machucar. A investigação considera que a mulher não participou e nem sabia do crime.

A motivação dos assassinatos, de acordo com a polícia, pode estar ligada a duas hipóteses: a proibição dos pais em relação a um relacionamento virtual que o adolescente mantinha com uma adolescente de 15 anos de Mato Grosso e o desejo de se apropriar de dinheiro da família.

O delegado disse que o jovem pesquisou na internet como sacar o FGTS de pessoas mortas. O pai tinha cerca de R$ 33 mil no fundo de garantia, quantia que o adolescente pretenderia usar para viajar até Mato Grosso e se encontrar com a garota.

A jovem foi ouvida na quinta-feira (26), em depoimento prestado na delegacia, acompanhada da mãe. O teor não foi divulgado.

A Polícia Civil de Itaperuna ainda aguarda o envio de documentos da unidade de Mato Grosso para apurar se há indícios de participação da jovem nos crimes.