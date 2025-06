Menino de 13 anos mata avó e fere avô após briga por celular

© Reprodução- Foto: Maurício Veinhal | Conexão 24 Horas

Um adolescente de 13 anos foi apreendido na noite de sexta-feira (27) após matar a avó, de 64 anos, e balear o avô, de 65, na zona rural de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O crime aconteceu na comunidade de Seção Progresso, no início da tarde, dentro da casa onde o menino morava com os avós.

De acordo com o delegado-chefe da 19ª Subdivisão Policial, Ricardo Moraes Faria dos Santos, o garoto se revoltou após ter o celular tomado pelo casal. “O adolescente teria ficado bastante irritado e bravo com a decisão dos avós, uma vez que, segundo apurado, ele estaria acessando páginas inadequadas para menores de 18 anos”, afirmou o delegado.

Segundo as investigações, o adolescente arrombou um baú e pegou um revólver calibre .357 pertencente a um tio, registrado como CAC (Caçador, atirador e colecionador). Com a arma em mãos, ele atirou nas costas do avô, que estava deitado, e depois disparou cinco vezes contra a avó, atingindo o peito e os braços. A idosa morreu na hora.

Mesmo ferido, o avô conseguiu reagir, entrou em luta corporal com o neto e tomou a arma dele. O adolescente fugiu para uma área de mata próxima, mas foi encontrado pelas equipes policiais no início da noite, após cerco na região. Ele foi apreendido e conduzido à delegacia.

O idoso foi socorrido por vizinhos e levado ao hospital, onde permanece internado em estado estável. A morte da mulher foi confirmada no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O delegado informou que as documentações do caso serão encaminhadas ao Ministério Público e à Justiça. O adolescente vai responder por atos infracionais análogos a homicídio qualificado consumado (contra a avó) e tentativa de homicídio (contra o avô).







