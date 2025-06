Duas irmãs são assassinadas a tiros em disputa por terras em SC

© Reprodução

Duas irmãs, de 72 e 71 anos, foram assassinadas a tiros na tarde de sexta-feira (27), em uma propriedade rural de Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Vera e Vilma Lopes. A principal linha de investigação aponta que o crime teria sido motivado por uma disputa de terras.

De acordo com a Polícia Militar, as irmãs foram até o terreno para questionar a instalação de uma rede elétrica realizada por uma empresa terceirizada. Elas alegaram ser as legítimas proprietárias da área e exigiram a interrupção dos trabalhos. Após uma discussão inicial, os responsáveis pela instalação deixaram o local, mas retornaram mais tarde armados. Ao confrontarem novamente as irmãs, abriram fogo contra elas.

Vera e Vilma morreram no local. Um trabalhador que estava presente também foi baleado e encaminhado ao hospital, onde segue sob cuidados médicos. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Três suspeitos fugiram logo após o ataque. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil está à frente da investigação e deve ouvir o trabalhador ferido, considerado testemunha-chave no caso.

O crime gerou comoção na cidade de aproximadamente 36 mil habitantes. Amigos e moradores usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido. “Pessoas muito queridas, não mereciam tamanha crueldade”, escreveu uma amiga da família.