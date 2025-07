Mãe dopa, asfixia e esfaqueia filha de 7 anos em MG, diz Polícia

© <p>Getty Images</p>

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante na madrugada desta terça-feira (1º) em Leopoldina, na Zona da Mata mineira, após confessar o assassinato da filha de 7 anos. De acordo com a Polícia Militar, a mãe dopou a criança com ansiolíticos, asfixiou e, em seguida, esfaqueou a menina no peito e nos pulsos. A vítima foi levada pelo avô ao hospital Casa de Caridade Leopoldinense, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe tentou tirar a própria vida e está internada sob escolta policial no mesmo hospital.

Segundo a PM, o crime teria sido motivado pela não aceitação da mãe pelo término do relacionamento com o pai da criança. O ex-companheiro informou aos policiais que recebeu mensagens da mulher ameaçando a vida da filha. Ele também relatou que, em um momento anterior, a mãe pediu para a menina ligar para ele e dizer que “as duas iam para o mundo de Neves”, mas não explicou o significado da frase.

Testemunhas afirmaram que a mulher publicou mensagens de despedida nas redes sociais após cometer o crime. A perícia apreendeu a faca utilizada, o celular da suspeita, embalagens de medicamentos e uma carta escrita à mão, todos encaminhados para análise. O local foi isolado pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar para preservar as evidências.

A Escola Municipal Botelho Reis, onde a menina estudava, decretou luto e suspendeu as aulas nesta terça-feira. Em nota, a Prefeitura de Leopoldina também lamentou o ocorrido, descrevendo a menina como uma criança "cheia de vida, sonhos e carinho". O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

