Ex-mata mulher a socos em SP e diz a vizinhos que era "briga de casal"

Uma mulher de 43 anos foi brutalmente agredida e morta pelo ex-namorado em Cananéia, no litoral sul de São Paulo, na madrugada da última sexta-feira (27). O crime ocorreu no bairro Acaraú e foi registrado como feminicídio pela Polícia Civil. O suspeito, Uanderson Gonçalves da Cruz, de 31 anos, foi preso em flagrante minutos após o crime, enquanto tentava fugir de bicicleta pelo centro da cidade.

Segundo informações da TV Tribuna, Camila Gomes havia encerrado um relacionamento de dois meses com Uanderson na véspera do crime. Inconformado com o fim, ele teria invadido a residência da vítima durante a madrugada e a espancado com socos e chutes. Câmeras de segurança de uma casa vizinha registraram o momento em que moradores se aproximam da casa após ouvirem gritos da avó de Camila pedindo ajuda.

Nas imagens, Uanderson aparece saindo de bicicleta e, ao ser questionado pelos vizinhos, minimiza a situação dizendo se tratar de uma "briga de casal". Após sua saída, os moradores entraram no local e encontraram Camila caída no quintal, em estado grave. “O portão estava quebrado. Vi que ela estava jogada no chão, toda machucada. De longe deu para ver que estava com muita dificuldade para respirar. Imediatamente eu chamei a polícia", relatou uma testemunha à TV Tribuna.

A Secretaria da Segurança Pública confirmou que a Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima inconsciente. Ela foi levada ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Uanderson foi detido minutos depois no centro de Cananéia. A polícia solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como feminicídio e segue sob investigação na Delegacia de Cananéia.

